تمديد فترة تقديم طلبات الالتحاق لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد، اليوم الإثنين، تمديد فترة تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس، ومرحلة الدبلوم المتوسط في الكليات الجامعية المتوسطة، حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من مساء يوم الأربعاء المقبل.

وأكدت الوحدة، أن قرار تمديد الفترة الرسمية لتقديم طلبات الالتحاق للعام الجامعي، 2023-2024، يأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مصلحة الطلبة، ومنح من لم يتقدم حتى اللحظة، فرصة أخيرة لتقديم الطلب.

كما يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق، والتعديل على خياراتهم بحيث يتم إلغاء خيارات، وإضافة خيارات أخرى، أو إعادة ترتيب الخيارات.

ودعت وحدة تنسيق القبول، جميع الطلبة الذين لم يقوموا بتسديد رسم تقديم طلب الالتحاق المبادرة بتسديده قبل نهاية دوام يوم الخميس المقبل، وبخلاف ذلك سيتم استبعادهم من عملية المنافسة.

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