من مقر السفارة الفلسطينية في طرابلس.. الدبيبة يعلن إقالة المنقوش، جراء إجتماعها مع كوهين، ومن ثم هروبها الى تركيا
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بحث تصويب الأوضاع القانونية لأبناء الضفة الغربية العاملين بالأردن
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