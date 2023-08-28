متظاهرون ليبيون غاضبون يقتحمون وزارة الخارجية.. والدبيبة يوقف المنقوش ويحيلها للتحقيق جراء لقائها كوهين/ فيديو
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المياه: ردم 3 آبار مخالفة بالشونة الجنوبية وبيادر وادي السير
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