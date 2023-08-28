المياه: ردم 3 آبار مخالفة بالشونة الجنوبية وبيادر وادي السير

ردمت وزارة المياه والري، اليوم الاثنين، بالتعاون مع السلطات المختصة، 3 آبار مخالفة في الشونة الجنوبية بمنطقة الرامة وبيادر وادي السير.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه وبناءً على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة أمنية في ساعة مبكرة من صباح يومي الأحد والاثنين على مناطق الرامة وبيادر وادي السير لردم آبار مخالفة تقوم بسحب آلاف الأمتار المكعبة يوميا من المياه غير الصالحة للشرب وبيعها بواسطة الصهاريج المخالفة.

وأشارت إلى أنه تم ردم بئرين مخالفين في الرامة ومنطقة الشونة الجنوبية وبئر في منطقة وادي السير تقوم بتزويد مزارع وبيع صهاريج مخالفة وجرى إعداد المضبوطات الخاصة بالواقعة وإحالة الأوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وثمنت سلطة المياه جهود المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات، مؤكدة أن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.

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