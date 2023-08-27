5 إصابات برصاص العدو في اشتباكات مسلحة مع المقاومين لدى مداهمته مخيم طولكرم، فجر اليوم الاحد، وانسحابه سريعاً

طولكرم – أصيب 5 مواطنين، فجر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محليةـ، فإن قوات خاصة تسللت للمخيم، تبعها تعزيزات عسكريةـ، حيث تم نصب قناصة ومداهمة عدة منازل في المخيم.

وقد اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الاحتلال ومجموعات المقاومة.

كما اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وتلك القوات التي استخدمت الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع، حيث أصيب 5 شبان بجروح متفاوتة وصفت إحداها بالخطيرة ونقلت للعلاج في مستشفيات نابلس.

وقد تسبب الاحتلال بأضرار في ممتلكات المواطنين بعد أن تعمد استهدافها.

وفي التفاصيل، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعات المقاومة وقوات من جيش الاحتلال، في مخيم طولكرم ومحيطه، لعدة ساعات فجر اليوم الاحد.

وقالت مصادر محلية، إن الاشتباكات اندلعت بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال لمخيم طولكرم، بعد منتصف الليلة الماضية، وأضافت أن القناصة انتشروا على عدة بنايات.

وذكرت مصادر طبية، أن 5 فلسطينيين أصيبوا خلال الاشتباكات والمواجهات مع قوات الاحتلال، في المخيم ومحيطه.

وقالت كتيبة طولكرم في سرايا القدس، في بلاغ عسكري، إن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال على أكثر من محور في المخيم والمدينة.

وأضافت أن المقاتلين فجروا عدة عبوات ناسفة من طراز “سيف 1” في آليات الاحتلال ، واعطبوا آلية، واستهدفوا قوات الاحتلال على محور (المدارس – البلاونة – الربايعة ) وعدد من المحاور في محيط المخيم، بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأعلنت كتيبة الرد السريع في كتائب شهداء الأقصى، في بيان عسكري، أن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة، وأكدت أنهم نجحوا في إصابة قناص في عمارة الشافعي.

وقالت إن المقاومة أفشلت أهداف الاحتلال من العملية العسكرية، في طولكرم، وانسحب تحت صليات الرصاص، حسب وصفها.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال فشلت خلال العملية العسكرية في الوصول لأي من المطاردين والمقاومين، وانسحبت مرة أخرى كما حدث قبل أسابيع تحت رصاص المقاومين.

ووثقت مقاطع مصورة جانباً من الاشتباكات ونقل المصابين:

لحظة نقل إصابة برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمخيم طولكرم. pic.twitter.com/R45JDKq466 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 27, 2023

📹 متابعة صفا| جانب من الاشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مدينة ومخيم طولكرم pic.twitter.com/CHdCAVdqYh — وكالة صفا (@SafaPs) August 27, 2023

تغطية صحفية: "اشتباكات عنيفة ومستمرة مع قوات الاحتلال في مخيم طولكرم". pic.twitter.com/bEPT5Tex2e — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 26, 2023