هل نفذ صبر روسيا؟؟.. ميدفيديف يعلن ان قادة الغرب يدفعون نحو حرب عالمية ثالثة، متجاهلين الإشارات الصادرة عن موسكو
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جرينتش+2 05:42
هل نفذ صبر روسيا؟؟.. ميدفيديف يعلن ان قادة الغرب يدفعون نحو حرب عالمية ثالثة، متجاهلين الإشارات الصادرة عن موسكو
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