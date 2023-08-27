هل نفذ صبر روسيا؟؟.. ميدفيديف يعلن ان قادة الغرب يدفعون نحو حرب عالمية ثالثة، متجاهلين الإشارات الصادرة عن موسكو
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جرينتش+2 05:41
نتنياهو يهدد اليوم الاحد باغتيال العاروري، وحركة حماس ترد فوراً “بأن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجَه بقوة وحزم”
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