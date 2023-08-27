فضيحة على المسرح في مملكة ابن سلمان وتركي آل الشيخ/ فيديو

تعرضت المغنية الأسترالية، إيجي أزاليا لموقف محرج وذلك خلال إحيائها حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات “موسم الجيمرز” بالمملكة العربية السعودية.

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ “إيجي” ظهرت خلاله وهي تغني عددا من أغانيها، وخلال محاولة جلوسها على المسرح تمزق سروالها وتكشف عن جسدها، قبل ان تتدارك الأمر اً.

وقد قام بعدها أحد أعضاء فريقها بإحضار سروال سليم على المسرح، ولكن تم إنهاء الحفل وفصل المايك الخاص بها لتغادر “إيجي” مع فريقها.

واعتذرت “إيجي” للجمهور السعودي عبر حساباتها المختلفة على السوشيال ميديا قائلة: “لكل من حضر حفل الليلة في السعودية أحبكم جميعا، وأعتذر للغاية عن عدم استكمال الحفل بسبب تمزق بنطالي”.

يذكر أن إيجي قد طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها بعنوان “Money Come” عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، وتقترب من مليون مشاهدة خلال ساعات.