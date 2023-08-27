طلبة توجيهي يحتجون على قرار تقليص المقاعد الجامعية

عمان – نفذت مجموعة من طلبة التوجيهي، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية امام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رفضا لقرار تقليص مقاعد الجامعات وخاصة فيما يتعلق بتخصص الطب بنسب تجاوزت الـ 70%.

وقد طالب الطلبة العودة عن هذا القرار ، وذلك لعدم إلحاق الضرر بهمن ولتجسد مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وأضافوا بأن القرار حول تقليص المقاعد الجامعية ظالم ويضر بحقوق الطلبة، داعين الى ترك الطالب واختياره وفقا لمعدله.

كما قاموا برفع لافتات خلال الوقفة الاحتجاجية تعبر عن مطالبهم، وكتب عليها “لا لظلم التوجيهي .. رجعولنا مقاعدنا”.