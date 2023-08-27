طقس صيفي معتدل اليوم الاحد وحتى الأربعاء

عمان – تكون الأجواء اليوم الأحد، صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تستمر الأجواء يومي الاثنين والثلاثاء، صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ يوم الأربعاء، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 16 وفي مرتفعات الشراة 27 – 15، وفي مناطق البادية 37 – 21، وفي مناطق السهول 30 – 21، وفي الأغوار الشمالية 38 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 28، وفي البحر الميت 39 – 27، وفي خليج العقبة 40 – 27 درجة مئوية.

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