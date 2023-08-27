5 إصابات برصاص العدو في اشتباكات مسلحة مع المقاومين لدى مداهمته مخيم طولكرم، فجر اليوم الاحد، وانسحابه سريعاً
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جرينتش+2 01:11
“البلقاء التطبيقية” تطرح 5 تخصصات إضافية على وحدة التنسيق الموحد
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