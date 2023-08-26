فريق الوحدات يحسم “الكلاسيكو” بعد الفوز على الفيصلي 3-2

فاز فريق الوحدات، ليلة امس الجمعة، على فريق الفيصلي بثلاثة أهداف لهدفين، في قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الأردني للمحترفين لكرة القدم.

وقد سجل للوحدات في المباراة التي أقيمت على ملعب عمّان الدولي، مهند أبو طه (5)، وسالم العجالين (خطأ في مرماه 35)، وهنري (86)، فيما سجل للفيصلي خالد زكريا (64) وأمين الشناينة (67).

وقال المدرب العام لفريق الفيصلي، حسونة الشيخ، إن من يستغل الأخطاء يحقق الفوز، والأخطاء الفردية كانت سببا بخسارة الفيصلي بلقاء كلاسيكو الأردن أمام الوحدات.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالحديث عن قمة الدوري الأردني، أن الجمهور هو رقم واحد وكان له تأثير كبير على اللاعبين خاصة مع بداية الشوط الثاني الذي عاد فيه الفيصلي بهدفي التعادل.

وعلق مدرب فريق الوحدات، رأفت العلامي، على الفوز الذي حققه الفريق على غريمه الفيصلي في قمة الجولة الرابعة من دوري المحترفين، بالقول إن الفوز على الفيصلي لم يكن صدفة.

وأضاف، أن “المباراة كانت تكتيكية بشكل كبير، وعملت على نقاط القوة والضعف في فريق الفيصلي”

وشكر العلامي إدارة الوحدات التي منحته الثقة، كما شكر نجوم الفريق والجماهير، قائلا: الجمهور هو من ساهم بتحقيق الفوز”.

وقد مثل الوحدات في التشكيلة الأساسية كل من عبدالله الفاخوري في حراسة المرمى وفراس شلباية ودانيال عفانة وخالد كردغلي ويوسف أبو الجزر ومهند أبو طه ومحمود شوكت وأحمد سمير وأنس العوضات الوسط، وفي الهجوم المحترف هنري.

وضمت تشكيلة الفيصلي محمد العمواسي في حراسة المرمى، وحسام أبو الذهب ومهند خيرالله وسالم العجالين واحسان حداد وعبيدة السمارنة وتنزار الرشدان وخالد زكريا ويوسف أبو جلبوش وعارف الحاج ورفيق الكامرجي.