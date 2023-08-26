راغب علامة يطرح أغنية طربية جديدة بعنوان «يلا»/ فيديو

قام المطرب اللبناني راغب علامة، اليوم السبت، بطرح أغنية جديدة تحمل اسم “يلا”، بعد نجاح أغنية “في كتير حلوين”.

اغنية “يلا” من كلمات عماد الأبياري، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر ، وقد تم تنفيذ جزء من الأغنية في لبنان والجزء الآخر في مصر.

وقد نشر راغب علامة الفيديو التشويقي للأغنية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كان قد قام بتصويرها مع المخرج جاد شويري بفكرة جديدة وعصرية لاقت نجاحًا كبيرًا فور إطلاقها عبر جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

والجدير بالذكر، أنّ راغب علامة كان قد أطلق منذ شهرين أغنية “في كتير حلوين” التي تصدّرت الترند وحققت انتشارًا كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث حصدت ملايين المشاهدات على اليوتيوب وباقي المنصات الموسيقية.