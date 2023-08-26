الضفة تقاتل.. اشتباكات مع جيش العدو في بلدة كفر دان بمحافظة جنين، وعمليتا إطلاق نار قرب الخليل ورام الله/ فيديو
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جرينتش+2 11:05
الضفة تقاتل.. اشتباكات مع جيش العدو في بلدة كفر دان بمحافظة جنين، وعمليتا إطلاق نار قرب الخليل ورام الله/ فيديو
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