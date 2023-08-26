الضفة تقاتل.. اشتباكات مع جيش العدو في بلدة كفر دان بمحافظة جنين، وعمليتا إطلاق نار قرب الخليل ورام الله/ فيديو

جنين – اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابين من بلدة كفر دان غرب محافظة جنين.

وأفادت مصادر محلية ان قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت البلدة وسط إطلاق نار وقنابل الغاز المسيلة للدموع، وداهمت عدة منازل.

وأشارت إلى أن تلك القوات اعتقلت الشقيقين عبد الله وعبد العزيز يحيى مساد بعد اقتحام منزل عائلتهما.

وقد اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال في البلدة.

وفي التفاصيل، شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم السبت، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اشتباك مسلح بين مقاومين وجنود الاحتلال غرب جنين.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقربا جنوب شرق المدينة، وداهمت منزل عائلة الشاب أسامة بني فضل، الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية حوارة.

وانتشرت وحدة قصاصي الأثر برفقة قوات الاحتلال بشكل مكثف في بلدة عقربا، وذلك في إطار استمرار عمليات البحث عن منفذ عملية حوارة.

وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة تقوع شرق المدينة، عقب اقتحام جيش الاحتلال البلدة.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال المدينة.

وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال المتمركزين عند برج عسكري على مثلث خرسا جنوب مدينة دورا، فيما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية بكثافة تجاه الشبان.

كما أطلق مقاومون النار تجاه مستوطنة “بيت إيل” المقامة على أراضي شمال رام الله والبيرة، الليلة الماضية، قبل أن ينسحبوا بسلام.

وفي جنين، داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل الفلسطينية خلال اقتحامها لبلدة كفر دان غرب المدينة، واقتحمت منزل الشيخ يحيى مساد في البلدة، وأخضعت بعص سكان المنزل للتحقيق الميداني.

وعقب هذه المداهمات، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عبد اللله وعبد العزيز مساد، عقب اقتحام منزلهم في البلدة.

في غضون ذلك، خاض مقاومون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة كفردان، واستهدفوا جنود الاحتلال وآلياته بصليات كثيفة من الرصاص.

تغطية صحفية: جانب من الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال في بلدة كفر دان غرب جنين، صباح اليوم. pic.twitter.com/vyVM8Sq0DF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 26, 2023