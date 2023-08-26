محمد بديع يحسم خلافات الإخوان، وينهي مرحلة تنازع القيادة عبر تأكيده انه ما زال، وهو قيد الإعتقال، المرشد العام للجماعة
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جرينتش+2 09:31
الدولار سيفقد عرشه تدريجباً، جراء استخدام واشنطن له بشكل مفرط في فرض عقوبات ضد خصومها حول العالم
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