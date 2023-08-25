165 ألف زائر يرتادون تلفريك عجلون منذ تشغيله رسمياً

عجلون -شهد موقع تلفريك عجلون إقبالاً غير مسبوق من قبل الزوار محلياً وخارجياً .

وقالت مدير عام المناطق التنموية المهندسة اروى الحياري لوكالة “بترا” اليوم الجمعة، إن عدد زوار التلفريك قد بلغ 165 ألفاً منذ تشغيله رسمياً ، مشيرة أن مسار التلفريك يمتد لمسافة 5ر2 كم ويشمل 40 كابينة بسعة 8 أشخاص للكابينة الواحدة وتبلغ مدة الرحلة في الاتجاه الواحد 10 دقائق.

وأشارت إلى أن التلفريك مشروع تنموي ريادي سيساهم بتحقيق فرص استثمارية لإقامة فنادق ومطاعم وأسواق تجارية ومخيمات بيئية وأكواخ خشبية ومسارات رحلات بيئية ومركز مؤتمرات.

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