وزارة الدفاع السورية تحذر من أخبار مضللة عن القوات المسلحة تبثها بعض المواقع المشبوهة

دمشق-سانا

أكدت وزارة الدفاع أن أي خبر أو معلومة أو أوامر تتعلق بالجيش والقوات المسلحة يتم تعميمها مباشرة على قواتنا المسلحة أو تنشر حصراً على الصفحة الرسمية للوزارة على “الفيسبوك”.

وحذرت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية، من أن “بعض المواقع والصفحات المشبوهة والمرتبطة بدوائر العدوان والتآمر تحاول بث الفوضى والتأثير على معنويات جيشنا الباسل وشعبنا الأبي عبر نشر أخبار ومعلومات تضليلية كاذبة تتعلق بقواتنا المسلحة”.

وقالت الوزارة: “هنا نؤكد أن أي خبر أو معلومة أو أوامر تتعلق بالجيش والقوات المسلحة يتم تعميمها مباشرة على قواتنا المسلحة أو تنشر حصراً على الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع على الرابط https://www.facebook.com/mod.gov.sy وما عدا ذلك فهو عارٍ تماماً من الصحة والمصداقية”.