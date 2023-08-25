العاروري: المقاومة بالضفة متصاعدة وتهديدات العدو باغتيالنا لا تخيفنا، بل نحن الذين نقاتله ونقاومه لطرده من أرضنا/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 12:33
وحدهم العرب بإمكانهم إنقاذ سوريا!
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني