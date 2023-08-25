تكتل “بريكس” هو الخاسر بعدم قبوله عضوية الجزائر / فيديو

قال وزير المال الجزائري لعزيز فايد، إن بلاده تقدمت بترشحها للانضمام إلى “بريكس” من منطلق إدراكها أن خيار التحالف والتكتل هو “خيار سيادي واستراتيجي وتنموي” من شأنه أن يسهم في التعاون مع مكونات المجتمع الدولي الأخرى.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير الجزائري، في اليوم الأخير، لقمة “بريكس” بصفته ممثلا للرئيس عبد المجيد تبون، أمس الخميس.

وأضاف: “لقد أخذت بلادي علما بالقرار الذي أعلن عنه قادة مجموعة “بريكس”، والقاضي بدعوة 6 دول جديدة لعضوية المجموعة، وفتح المجال في المستقبل القريب لدول أخرى”.

وتابع: “قناعتنا تظل راسخة بأن الجزائر بتاريخها المجيد ورصيدها الثري في مختلف المجالات بالإضافة إلى موقعها الجيواستراتيجي تقدم لعضويتها مزايا جلية”.

وأوضح فايد أن “الجزائر تعول في ذلك على اقتصادها المتنوع والنمو التصاعدي، تخلق كلها فرص للتعاون المثمر داخل المجموعة”.

واتخذت مجموعة “بريكس”، أمس الخميس، قرارا تاريخيا بضم أعضاء جدد إلى المجموعة، وهي كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في “بريكس”.

وأكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن دول المجموعة تؤيد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب ومتنوع الثقافة، ونبذ الإرهاب والنازية الجديدة، وأنها لاتنافس أو تعارض أحدا على الإطلاق.

“بريكس” هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، ويسعى أعضاؤها إلى تقوية التكتل ضمن جهود لتأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد متعدد الأقطاب.