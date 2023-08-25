العاروري: المقاومة بالضفة متصاعدة وتهديدات العدو باغتيالنا لا تخيفنا، بل نحن الذين نقاتله ونقاومه لطرده من أرضنا/ فيديو
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الوفاء من لبِّ أوّلِها وأعظمِها.. وطيب الذكر الشيخ نجيب علّو رمزه
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