بعد توقيفه ثم اطلاق سراحه في ولاية جورجيا.. استدعاء ترامب للمثول امام المحكمة يوم الخامس من سبتمبر (أيلول) المقبل
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الصحافة اللبنانية تخسر اليوم الجمعة الزميل الكبير طلال سلمان، مؤسس جريدة السفير و“صوت الذين لا صوت لهم”/ فيديو
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