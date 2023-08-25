إصابة 8 مقدسيين بجروح ورضوض إثر اعتداء قوات العدو الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المصلين في المسجد الأقصى/ فيديو

القدس المحتلة – أصيب ثمانية مقدسيين بجروح ورضوض -اليوم الجمعة- إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المصلين عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وقال مصدر مقدسي: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على المصلين ظهر اليوم، وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي عند باب الأسباط داخل المسجد الأقصى.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اعتدت على المصلين عند باب الأسباط قبيل أداء صلاة الجمعة.

وأصيب ثلاثة من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال تصدّي المقدسيين لاعتداءاتهم عند باب الأسباط.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المقدسي شاكر الزعتري من باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، بأنها قد تعاملت مع إصابة كسر في القدم جراء قنبلة صوت ألقاها جنود الاحتلال صوب المصلين الذين توافدوا إلى الأقصى لأداء الصلاة، ونقل المصاب إلى المستشفى.