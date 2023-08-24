قمة كروية تجمع الوحدات والفيصلي بدوري المحترفين غدا الجمعة

عمان – يشهد ستاد عمان الدولي عند الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم غد الجمعة، مباراة قمة الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي تجمع فريقي الوحدات والفيصلي.

وقد خصص اتحاد كرة القدم 15800 تذكرة للمباراة، كما كلف الحكم محمد عرفة لإدارة المباراة.

وتنطلق اليوم، منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023 / 2024، حيث يلتقي الرمثا مع ضيفه شباب الأردن عند السابعة مساء الخميس على ستاد الحسن، قبل أن يستقبل معان نظيره الحسين عند التاسعة والنصف على ستاد الأمير محمد.

ويواجه شباب العقبة نظيره مغير السرحان عند السابعة مساء غد الجمعة على ستاد الأمير محمد، فيما يلتقي الوحدات مع الفيصلي عند التاسعة والنصف على ستاد عمان.

ويحل الجليل ضيفا على الأهلي عند السابعة مساء السبت على ملعب البترا، فيما يلتقي سحاب مع السلط عند التاسعة والنصف على ستاد عمان.

ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن الفيصلي، ثم الوحدات 7، وسحاب وشباب العقبة 5، والجليل والرمثا وشباب الأردن 3، ومعان 2، والأهلي ومغير السرحان 1، والسلط أخير دون نقاط.

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