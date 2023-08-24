فُرجت.. انخفاض درجات الحرارة تدريجياً بدءاً من اليوم الخميس

عمان – يطرأ اليوم الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة.

وحذرت “الأرصاد الجوية”، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الجمعة، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة لتصبح الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء السبت، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 37 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 32 – 17، وفي مرتفعات الشراة 33 – 16، وفي مناطق البادية 41 – 22، وفي مناطق السهول 35 – 19، وفي الأغوار الشمالية 40 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 28، وفي البحر الميت 40 – 27، وفي خليج العقبة 40 – 27 درجة مئوية.

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