رئيس جنوب إفريقيا يعلن دعوة كل من الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات للانضمام إلى مجموعة “بريكس”

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، دعوة 6 دول جديدة للانضمام إلى مجموعة “بريكس” للاقتصادات الناشئة.

وقال رامافوزا، في مستهل اليوم الأخير من اجتماع قمة بريكس:

قررنا دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لتصبح أعضاء في البريكس.

عضوية بريكس للأعضاء الجدد ستبدأ في 1 يناير 2024.

هناك توافق بشأن المرحلة الأولى لتوسيع بريكس.

مستعدون للبحث عن حلول اقتصادية عادلة.

ندعو المنظمات الدولية للتوصل لاتفاق عالمي بشأن السياسات المالية.

نؤكد ضرورة حل الأزمات سلميا.

سيتم إصدار “إعلان جوهانسبرغ” في ختام اجتماعات بريكس.

قادة بريكس يؤكدون احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

من جهته، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا:

أرحب بانضمام الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لبريكس.

إجمالي الناتج المحلي ارتفع الآن ليصل إلى 7.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

مجموعة بريكس أصبحت تشمل 46 في المئة من سكان العالم.

أبواب بريكس ستظل مفتوحة أمام ضم أعضاء جدد.

وقفنا على ما هي الإجراءات المعيارية لانضمام الدول الجديدة.

ستكون بريكس محركا لنظام عالمي جديد.

عقب ذلك، ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو:

أرحب بانضمام الأعضاء الجدد لمجموعة بريكس وسنستمر في توسيع العضوية.

أود التشديد على قضايا التعامل بعملة مشتركة بالإضافة إلى العملات المحلية.

نريد ضمان التعاون البناء والفعال مع الأعضاء الجدد.

سنعمل مع كل من يريدون العمل معنا من خلال برامجنا المختلفة.

بعد بوتين، قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي:

هذه القمة التي امتدت على 3 أيام كانت لها نتائج إيجابية جدا.

توسيع مجموعة بريكس هو قرار مهم.

لطالما آمنت الهند بضرورة توسيع المجموعة.

إضافة أعضاء جدد سيقوي البريكس وسيعطي زخما جديدا لجهودنا المشتركة.

للهند علاقات عميقة وطويلة الأمد مع كل الدول التي انضمت.

في الختام، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ:

دول البريكس برمتها تملك نفوذا كبيرا وتتحمل مسؤولية إحلال السلام.

توسيع عضوية البريكس يعد حدثا تاريخيا.

هذا التوسع سيشكل نقطة بداية جديدة للتعاون بين دول مجموعة البريكس.

سيكون المستقبل مزدهرا ومثمرا لدول البريكس.

علينا العمل معا لكتابة فصل جديد للاقتصادات النامية من أجل التنمية المشتركة.