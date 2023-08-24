المطرب الشعبي المصري حمزة نمرة يطرح أغنية “عالم كدابة”/ فيديو

طرح المطرب الشعبي المصري، حمزة نمرة، امس الاربعاء، أغنيته الجديدة بعنوان “عالم كدابة” من ألبومه الجديد “رايق”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية حمزة نمرة الجديدة “عالم كدابة” من كلمات حسام سعيد، ومن ألحان عمرو الشاذلي وأحمد الشاذلي، وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.

وكان حمزة نمرة قد طرح مؤخرًا أغنية “رياح الحياة” من ألبومه الجديد “رايق”، وضمها ضمن قائمة التريند على موقع يوتيوب، وحققت تفاعلًا جماهيريًّا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية رياح الحياة من كلمات: محمود فاروق، وألحان: حمزة نَمِرة، وتوزيع وميكساج: كريم عبد الوهاب،

ويفاجئ حمزة جمهوره العربي بوجبة غنائية دسمة خلال الألبوم الذي يضم 13 أغنية، يتم إطلاقها بطريقة تسويقية مختلفة بواقع أغنية جديدة كل أسبوع، وتحديدًا في أيام الأربعاء على مدار موسم الصيف.

ويخوض نمرة مغامرة فنية جديدة خلال “رايق” حيث يعتبر أول ألبومات مسيرته الغنائية الذي يتم إطلاقه خلال موسم الصيف، ويحمل في أغنياته مذاقات موسيقية متنوعة بين الموسيقى الشرقية والفيوجن والشعبي مع الفلامنكو والأفروبيت، في حين تتنوع موضوعات أغانيه بين العاطفية والواقعية والشجن وجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل.