اقتناء السيارات الكهربائية يتسبب في انخفاض الفاتورة النفطية

توحش العنصرية التركية ضد العرب.. دعوات خطرة لقتل اللاجئين السوريين مقابل جوائز مالية، تثير ذعر الجاليات العربية في تركيا
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