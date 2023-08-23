روسيا تعلن مقتل يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة فاغنر و9 آخرين في تحطم طائرة، اليوم الاربعاء، شمال موسكو/ فيديو
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جرينتش+2 10:08
وزارة التعليم العالي: أكثر من 46 ألف طالب تقدموا للقبول الموحد لمرحلة البكالوريوس حتى اليوم الاربعاء
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