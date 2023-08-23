وزارة التعليم العالي: أكثر من 46 ألف طالب تقدموا للقبول الموحد لمرحلة البكالوريوس حتى اليوم الاربعاء

بلغ عدد الطلبة الذين تقدموا لوحدة تنسيق القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس، أكثر من 46 ألف طالب وطالبة، حتى اليوم الاربعاء، بحسب ما ذكر الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب .

وأوضح الخطيب، لبرنامج صوت المملكة، أن “عدد الطلاب المتقدمين وقاموا بتخزين طلباتهم في مرحلة البكالوريوس 46 ألف و326 طالبا وطالبة، فيما وصل عدد المقدمين لمرحلة الدبلوم المتوسط 6 آلاف و46 طالبا وطالبة، في رقم اعتبره “مبشرا” لناحية الإقبال على التخصصات المهنية والتطبيقية”.

ومن بين المتقدمين لمرحلة الدبلوم المتوسط “1300 طالب معدلاتهم فوق الـ 65% ومؤهلون للالتحاق بالجامعات، لكنهم تقدموا بطلبات لمرحلة الدبلوم المتوسط” على ما ذكر الخطيب.

وأشار إلى “2357 طالبا وطالبة تقدموا لكليتي نسيبة ورفيدة التابعتين لوزارة الصحة”. ورأى الخطيب أن هذا العدد “مرتفع لأن هاتين الكليتين التخصصات الموجودة فيها تخصصات مطلوبة لسوق العمل”، مشيرا إلى أن الطالب “يحصل على منحة كاملة وبعد انتهاء الدراسة يلتحق بالعمل في وزارة الصحة”.

وبحسب الخطيب، فإن الطالب بإمكانه التعديل على طلبه في القبول الموحد حتى الساعة 12 مساء الاثنين المقبل لمرحلة البكالوريوس فيما سيكون الثلاثاء المقبل آخر يوم للمتقدمين لدرجة الدبلوم المتوسط.

والتعديل على الطلب يشمل “إلغاء خيارات وتعديلها وإعادة ترتيبها وإضافة خيار آخر أيضا”، على ما شرح الخطيب.

وخصص العام الحالي، 640 مقعدا لتخصص الطب و160 مقعدا لتخصص طب الأسنان و80 مقعدا لتخصص دكتور الصيدلة و456 مقعدا لتخصص الصيدلة وفق الخطيب.

ووزعت مقاعد تخصص الطب على 100 مقعد لكل من جامعات الهاشمية ومؤتة والبلقاء واليرموك، إضافة إلى 120 مقعدا في جامعة العلوم والتكنولوجيا، عدد مماثل في الجامعة الأردنية.

في حين، وزعت مقاعد تخصص طب الأسنان على 80 مقعدا في الجامعة الأردنية و80 مقعدا في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وكذلك 40 مقعدا لتخصص دكتور الصيدلة “الراكدة” و40 أخرى في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

وتخصص الصيدلة خصص له 456 مقعدا بين جامعات مؤتة والأردنية والعلوم والتكنولوجيا واليرموك.

وقال الخطيب إن أسماء المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية ستعلن مساء الخميس، على أن يبدأ تقديم طلبات القبول السبت.