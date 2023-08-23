نقابة الحلى تحذر من شراء الذهب المستعمل، او عبر المواقع الإلكترونية

قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، اليوم الأربعاء، إن النقابة حذرت المواطنين من شراء الذهب المستعمل، والشراء من المواقع الإلكترونية غير المرخصة، التي تعتمد على “رُخص سعر البضائع وبدون أجور، وتقدم عروضا وهمية”.

ويأتي ذلك بعد تلقي النقابة عددا من الشكاوى التي جاءت بسبب انتشار بيع الذهب المستعمل أو ما يعرف بالكسر، على ما ذكر علان.

وأوضح علان، أن “عمليات الشراء التي تتم من خلال بائعين غير مرخصين قانونيا وغير منتسبين للنقابة، قد تضم حركات بيع وشراء لذهب غير أردني لم يدمغ في المواصفات والمقاييس، أو تحمل عيارات غير دقيقة ومغشوشة، إضافة إلى احتمالية أن يكون الذهب مسروقًا أو من مصادر غير دقيقة”.

ودعا علان، المواطنين إلى شراء الذهب من التجار “المرخصين قانونيا، والمنتسبين إلى النقابة، ضمن الأسعار الدارجة في السوق التي يتم الإعلان عنها من النقابة، مع ضرورة تثبيت كافة معلومات حركات البيع والشراء من خلال الفواتير المعتمدة”.