القائمة الكاملة بأسماء المشمولين بالتشكيلات الأكاديمية فـي الجامعة الأردنية

قرر مجلس أمناء الجامعة الأردنية، خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عدنان بدران، وبناء على تنسيب رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، إجراء تشكيلات أكاديمية على مستوى نواب الرئيس وعمداء الكليات في الجامعة.

وقد شملت هذه التشكيلات نواب الرئيس:

أ. د نزيه البطوش نائبا للرئيس لفرع العقبة

أ.د زياد الحوامدة نائبا للرئيس للشؤون الإدارية

أ.د انعام خلف نائبا للرئيس لشؤون الاعتماد والتخطيط الاستراتيجي

أ.د صالح السواعير نائبا للرئيس لشؤون التصنيفات العالمية والاعتماد الدولي

أ.د ناهد عميش نائبا للرئيس لشؤون العلاقات والاشراكات

أ.د مهند المبيضين نائبا للرئيس لشؤون الكليات الانسانية

أ.د أشرف أبو كركي نائبا للرئيس لشؤون الكليات العلمية

كما ضمت التشكيلات تعيين عمداء جدد:

أ.د حسن المومني عميدا لكلية الأمير الحسين للدراسات الدولية

أ.د محمد القضاة عميدا لكلية الآداب

أ. د صفوان الشياب عميدا لشؤون الطلبة

أ.د عدنان الصمادي عميدا لكلية اللغات الاجنبية

أ.د اسماعيل ابوعامود ق. أ عميد كلية الآثار والسياحة

أ.د حسن السعود عميدا لكلية الرياضة

أ.د علي ابوغنيمة عميدا لكلية الفنون والتصميم

أ.د منور التراكية عميدا لكلية الهندسة

أ.د سهيل حدادين عميدا لكلية الدراسات العليا

أ.د باسم ملحم عميدا لكلية الحقوق

أ.د أميرة المصري عميدا لكلية البحث العلمي

أ.د عايد العبداللات عميدا لكلية الزراعة

د. اسماعيل الطهراوي قائما بأعمال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات / العقبة

وابقت التشكيلات على عمداء آخرين:

أ.د ياسر الريان عميدا لكلية الطب

أ.د زيد البيطار عميدا لكلية طب الاسنان

أ.د رلى درويش عميدا لكلية الصيدلة

أ.د أريج عثمان عميدا لكلية التمريض

أ.د محمد صايل الزيود عميدا لكلية العلوم التربوية

أ.د عبدالرحمن الكيلاني عميدا لكلية الشريعة

أ.د رائد بني ياسين عميدا لكلية الأعمال

أ.د محمد الجاغوب عميدا لكلية العلوم

أ.د كمال الحديدي عميدا لكلية علوم التأهيل

أ.د صالح الشرايعة عميدا لكلية الملك عبدالله الثاني