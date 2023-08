روسيا تعلن مقتل يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة فاغنر و9 آخرين في تحطم طائرة، اليوم الاربعاء، شمال موسكو/ فيديو

موسكو: أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية، اليوم الأربعاء، مقتل يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة فاغنر، في تحطم طائرة خاصة شمال موسكو.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن هيئة الطيران أن “تحقيقا بدأ في حادث تحطم طائرة إمبراير الذي وقع الليلة في منطقة تفير. ووفقا لقائمة الركاب، كان من بينهم اسم ولقب يفغيني بريغوجين”.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان، إن الطائرة الخاصة (إمبراير ليغاسي) التي أقلعت من موسكو إلى سان بطرسبرغ تحطمت بالقرب من قرية كوجينكينو بمنطقة تفير.

وذكرت الوزارة أن عشرة أشخاص كانوا على متن الطائرة، وهم سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم. وأضافت أنه بحسب المعلومات الأولية، فإن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم.

وقاد بريغوجين (62 عاما) تمردا ضد قيادات الجيش الروسي يومي 23 و24 يونيو/ حزيران، وهو تمرد قال عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه كان ليلقي بروسيا في هوة حرب أهلية.

وانتهى التمرد بالمفاوضات وباتفاق مع الكرملين فيما يبدو تضمن موافقة بريغوجين على الانتقال إلى روسيا البيضاء المجاورة. لكنه ظهر وهو يتحرك بحرية داخل روسيا بعد الاتفاق.

وسعى بريغوجين إلى الإطاحة بوزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف.

ونشر بريغوجين، يوم امس الاول الإثنين، كلمة عبر الفيديو أشار فيها إلى أنه في أفريقيا.

ولم تكن هذه أول زيارة يقوم بها بريغوجين لسانت بطرسبورغ بعد واقعة التمرد الذي قاده في حزيران/ يونيو الماضي، حين اتهم وزارة الدفاع الروسية بشن ضربات على مواقع مجموعة فاغنر، وبدأ مقاتلوه تقدما عسكريا نحو موسكو بعدما سيطروا على مواقع عسكرية في مدينة روستوف الواقعة بالقرب من حدود أوكرانيا.

BREAKING ⚡️Wagner Leader Yevgeny Prigozhin, who launched an attempted coup against Putin in June, along with atleast 10 others, have been killed in a plane crash in Russia's Tver region pic.twitter.com/41Dkq2OzwB

Crash site with Prigozhin.

Before the plane crashed in the Tver Oblast, eyewitnesses heard two strong explosions — Mash. Afterwards, the wing and stabiliser of the aircraft fell off and it crashed near an abandoned farm in the village of Kuzhenkino.

The last time Embraer with… pic.twitter.com/SB12JOgFoU

— Woke Societies (@wokesocieties) August 23, 2023