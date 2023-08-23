حكايا الزمن الجميل.. لماذا أحب المفكر عباس العقاد هند رستم؟؟

كشفت “بسنت رضا” ابنة الفنانة الراحلة هند رستم، سبب كره والدتها للقب “ملكة الإغراء”، مبينة أن هذا اللقب احتوى على خبث كبير من مطلقه الكاتب مفيد فوزي.

وقالت إن فوزي قام بإطلاق هذا اللقب عليها، تزامنًا مع تلقيبه للنجمة فاتن حمامة بـ”سيدة الشاشة العربية”، وهو ما أحزن والدتها كثيرًا.

وأضافت، خلال ظهورها في برنامج “الستات” مع الإعلامية سهير جودة: أن والدتها قد اعترضت على هذا اللقب لأن كلمة ” إغراء” كانت مهينة في نظر المجتمع، كما إنها لا تناسب موهبتها التمثيلية بل تركز على جسدها وشكلها الخارجي فقط.

اعتزالها التمثيل

وتحدثت رضا عن سبب اعتزال والدتها التمثيل في ذروة تألقها الفني، مشيرة إلى أن ذلك كان سببه ضعف السينما في تلك الفترة.

ولفتت إلى أن والدتها بدأت التمثيل وهي صغيرة العمر جدًّا ومن أدوار بسيطة، ولكنها تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة في فترة زمنية قياسية، مضيفة أن “مستواها العالي ومكانتها الفنية منعاها من التمثيل مع الممثلين الجدد”.

وأكدت أنها بعد اعتزالها عاشت حياة سعيدة جدًّا وبسيطة مع زوجها، وكانت نموذجًا للزوجة الصالحة المطيعة، كما إنها كانت تلتقي بزملائها الفنانين دائمًا ولم تبتعد عنهم.

عباس العقاد

وبينت رضا أن الكاتب الراحل عباس محمود العقاد اختار والدتها لتشاركه حوارًا صحفيًّا في مجلة آخر الساعة، لأنها تشبه حبيبته التي تدعى سارة.

وأوضحت أن العقاد أطلق عليها في نهاية الحوار لقب “ملكة التعبير”، بسبب كلامها المنمق وشخصيتها الحساسة التي لم تكن تظهر في أعمالها.

واضافت: “لقد فضّل العقاد والدتي على مديحة يسري وفاتن حمامة.. وماما كانت قلقانة وخايفة وعايزة تؤجل الحوار، لكن شاركت وبدل نصف ساعة، استمر الحوار ساعتين.. واتضح أنه كان معجبًا بها وقال لها إنها شبه سارة التي كان يحبها“.

خلافاتها مع الفنانات

وعن خلاف والدتها مع الفنانتين فاتن حمامة وتحية كاريوكا، قالت رضا إن والدتها لم تكن صديقتهما بسبب المنافسة بينهن. وأضافت أن كاريوكا حاربت والدتها لأنها شعرت أنها أخذت مكانتها في التمثيل.

وتابعت أن خلافها مع حمامة كان بسبب لقب “سيدة الشاشة العربية” الذي اثار حفيظة والدتها .