حاخام الرياض الأكبر يهاجم الأردنيين والمصريين بسبب كراهيتهم لإسرائيل، ويشيد بالسعودية زاعماً أنهما مستعدة للتطبيع
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جرينتش+2 05:39
حاخام الرياض الأكبر يهاجم الأردنيين والمصريين بسبب كراهيتهم لإسرائيل، ويشيد بالسعودية زاعماً أنهما مستعدة للتطبيع
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