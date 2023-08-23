الملك يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي

جيش العدو يأخذ قياسات منزليّ منفذيّ عملية الخليل تمهيداً لهدمهما، ويشن حملة إعتقالات في سائر أرجاء الضفة/ فيديو
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