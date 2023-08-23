الملك يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي

عمان 23 آب (بترا) – استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الفريق أول مارك ميلي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة في مجالات الدفاع.

كما تناول الجهود الدولية في محاربة الإرهاب ضمن نهج شمولي.

وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

كما غادر جلالة الملك أرض الوطن، اليوم الأربعاء، في زيارة خاصة.

وقد أدى سمو الأمير هاشم بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.