القيادي “الجهادي” ماهر الأخرس يعلن إضرابه عن الطعام فور اعتقاله

جنين – أعلن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، ماهر الأخرس، اليوم الأربعاء، إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال من منزله ببلدة سيلة الظهر في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت زوجته تغريد الأخرس، في تصريحات صحفية، إنّ جيش الاحتلال اقتحم منزلهم في سيلة الظهر عند الساعة الثالثة فجرًا، واحتجز أفراد العائلة في غرفة واحدة، واحتجز العاملين في مزرعته، ومن ثم اعتقل زوجها.

وكشفت أنّ زوجها أبلغها بدخوله إضرابًا مفتوحًا عن الطعام؛ احتجاجًا على اعتقاله، ولن يوقف إضرابه إلا بنيل حريته أو استشهاده.

وعبرت عن قلقها البالغ على حياة زوجها الأسير خاصة، بعد استشهاد الأسير خضر عدنان أثناء إضرابه عن الطعام في السجون الإسرائيلية في مايو/ أيار المنصرم.

وتعرض ماهر الأخرس (52 عامًا)، للاعتقال خمس مرات، أمضى خلالها خمس سنوات في سجون الاحتلال، غالبيتها في الاعتقال الإداري.

وخاض عام 2018 إضرابا عن الطعام استمر أسبوعين رفضا لاعتقاله الإداري، وعام 2020 خاض إضرابا مفتوحا استمر 104 أيام ، واسفر عن تحقيق مطالبه بتحديد مدة اعتقاله الإداري.