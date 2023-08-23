“القبول الموحد” يدعو الطلبة لسرعة تقديم طلباتهم وعدم انتظار شهادة المعادلة

دعت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادات ثانوية عامة أجنبية عدم انتظار صدور شهادة المعادلة خوفاً من أن تكون فترة تقديم الطلبات قد انتهت وعندها لن يسمح لأي طالب بتقديم طلب..

وأكّدت وحدة القبول الموحد الأربعاء، أن فترة تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024 هي فترة واحدة فقط تم الإعلان عنها سابقا.

وقالت الوحدة، إنّ التقديم بدأ الاثنين 21 أب 223 حتى الاثنين 28 أب 2023.

وأضافت أنه على الطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادات ثانوية عامة أجنبية وهي “البريطانية، والأميركية، والتركية، والبكالوريا الدولية”، والذين لم تظهر باقي علاماتهم حتى تاريخه، ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة معادلة من وزارة التربية والتعليم الأردنية الالتزام بهذا الموعد الرسمي المعلن عنه لتقديم طلبات الالتحاق.

وأشارت إلى أنه لن يكون هناك أي موعد آخر لتقديم طلب القبول الموحد، وعلى الطالب أثناء تقديم الطلب إدخال معدله المتوقع وبعد الحصول على المعادلة يعود الطالب إلى طلب القبول الموحد حيث ستُبقي الوحدة رابط تحميل الوثيقة فقط فعالاً بعد إنتهاء تقديم طلبات الالتحاق ليقوم الطالب بتحميل صورة عن شهادة المعادلة، وبعد ذلك ستعمل وحدة تنسيق القبول الموحد على تعديل بيانات الثانوية العامة وتدقيقها قبل إدخال الطالب إلى مرحلة المنافسة.