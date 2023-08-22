وفاة شاب ووقوع 8 إصابات بحوادث سير مختلفة خلال 24 ساعة

في خضم حملة إعتقالات مسعورة بالضفة.. العدو يزعم اعتقال منفذيّ عملية الخليل التي أدت أمس لمقتل صهيونية وجرح آخر
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