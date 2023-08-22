وفاة شاب ووقوع 8 إصابات بحوادث سير مختلفة خلال 24 ساعة

توفي شاب وأصيب ثمانية آخرون، بحوادث سير مختلفة خلال 24 ساعة الماضية، وفق التقرير المروري اليومي.

فقد بين ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية لإذاعة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، أن حادث تصادم وقع بين مركبتين على شارع الستين في محافظ اربد باتجاه الاغوار يوم أمس ادى الى وفاة شاب اربعيني و تسجيل 5 اصابات، حيث تم إخلاء الوفاة واسعاف المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما علل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل أحد السائقين .

وأضاف أن الكوادر الميدانية المختصة، تعاملت صباح اليوم مع حادث دهس شخص أمام مجمع المحطة مقابل مجمع رغدان السياحي في العاصمة عمان، حيث تم اسعافه والتعامل مع الأثر المروري ، كما تعرض حدث يبلغ من العمر 13 سنة الى اصابة بليغة إثر تعرضه لحادث دهس عند اشارة ضوئية في محافظة اربد.

كما أشار الى أن حادث دهس آخر تعرض له أحد الأشخاص يوم امس عند مدخل نفق دوار الواحة للسير القادم باتجاه شارع الجامعة، مما أدى الى تكبده اصابة بليغة، فيما علل سبب الحوادث بعدم اخذ الاحتياطات المرورية اللازمة من قبل السائقين .