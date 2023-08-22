أكثر الأعوام دموية منذ انتفاضة عام 2000.. مصرع 35 إسرائيلياً وإصابة 140 آخرين بعضهم في حالة خطيرة، خلال العام الحالي
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فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة “الأشخاص الغلط”/ فيديو
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