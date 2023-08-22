فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة “الأشخاص الغلط”/ فيديو

طرح المطرب اللبناني فضل شاكر، اليوم الثلاثاء، أغنيته الجديدة “الأشخاص الغلط” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية الأشخاص الغلط هي الثالثة من ألبوم فضل شاكر الجديد، الذي يحمل اسم “بغيب بمزاجي”.

وكان فضل شاكر قد طرح في وقت سابق أولى أغنيات ألبومه الجديد، والتي حملت نفس اسم الألبوم “بغيب بمزاجي” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأغنية بغيب بمزاجي من كلمات إيهاب عبد العظيم، ومن ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.

وعلى صعيد آخر، نفى غازي بن نصر، مدير أعمال فضل شاكر في وقت سابق، توقف العمل في الديو الغنائي الذي من المفترض أن يجمع بين شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر، وذلك بسبب التحقيق مع الفنانة في لبنان.

وقال بن نصر : إن التحضير للديو الغنائي الذي يجمع بين شيرين وفضل شاكر مازال قائما، وجاري العمل عليه، ولم يتوقف بسبب التحقيق مع الفنانة في لبنان.