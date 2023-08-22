رسائل نصية لطلبة التوجيهي لإعلامهم بمستجدات القبول الموحد

عمان – ارسلت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسائل نصية لـ(28578) طالباً وطالبة من الحاصلين على معدلات في شهادة الثانوية العامة الأردنية تتراوح ما بين 50 إلى 64.9 بالمئة ويحق لهم الالتحاق بتخصصات مرحلة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع، لإعلامهم بأن القبول في تخصصات درجة الدبلوم المتوسط في الكليات الجامعية قد تم إدراجه ضمن نظام القبول الموحد اعتباراً من العام الجامعي الحالي 2023-2024.

وقال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، اليوم الثلاثاء، إن الرسائل قد تضمنت رابطا بجميع التفاصيل المتعلقة بعملية التقديم.

وأضاف، أن هذه الخطوة تأتي حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلبة، وخوفاً من ضياع الفرصة عليهم في تقديم طلب التحاق ضمن الفترة الزمنية الرسمية المعلن عنها.