في خضم حملة إعتقالات مسعورة بالضفة.. العدو يزعم اعتقال منفذيّ عملية الخليل التي أدت أمس لمقتل صهيونية وجرح آخر
أهم العناوين
جرينتش+2 12:22
استشهاد الفتى عثمان أبو خرج برصاص العدو، فجر اليوم الثلاثاء، أثناء مواجهات اندلعت في بلدة الزبابدة جنوب جنين
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني