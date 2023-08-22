استشهاد الفتى عثمان أبو خرج برصاص العدو، فجر اليوم الثلاثاء، أثناء مواجهات اندلعت في بلدة الزبابدة جنوب جنين

جنين – استشهد فتى، صباح اليوم الثلاثاء، متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها فجر اليوم في بلدة الزبابدة جنوب جنين.

وقال الدكتور فواز حماد مدير مشفى الرازي في جنين، إن الفتى عثمان عاطف أبو خرج (17 عامًا) استشهد متأثرًا بجروحه برصاص الاحتلال.

وأوضح حماد أن أبو خرج أصيب بعيار ناري في الجمجمة والكتف.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط مواجهات عنيفة مع الشبان الذين تصدوا لها بالحجارة والزجاجات الحارقة

وفي التفاصيل، استُشهد صباح الثلاثاء، شاب من بلدة الزبابدة جنوب جنين متأثرًا بجراحه برصاص الاحتلال.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب عثمان عاطف أبو خرج (17 عامًا) استشهد فجرًا متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال بالرأس، أثناء المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام البلدة.

وأوضح مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد في تصريح صحفي أن الشهيد أصيب بعيار ناري في الجمجمة والكتف فجر اليوم بعد اقتحام الزبابدة واندلاع مواجهات بينهم وبين المواطنين.

وقد نعت مكبرات الصوت بمساجد بلدة الزبابدة الشهيد، ودعت للتوجه للمستشفى للمشاركة في تشييعه لمسقط رأسه صباح اليوم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن مالك الشرقاوي بعد مداهمة منزل ذويه ومنازل أقربائه في البلدة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صانور المجاورة ونشرت قناصتها على أسطح أحد المنازل، واعتقلت عكرمة نادر حبايبة بعد اقتحام منزل ذويه والعبث بمحتوياته.

وفي بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، أصيب الطفل وسام عاهد جرادات بعيار معدني مغلف بالمطاط بالخاصرة خلال اندلاع مواجهات مع الاحتلال، كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين حسن مصطفى جرادات، وفارس حسني شواهنة بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزلي ذويهما.