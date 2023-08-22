ارتفاع الحرارة اليوم الثلاثاء وغداً، وانخفاضها قليلاً الخميس والجمعة

عمان – يطرأ اليوم الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحذرت الأرصاد الجوية، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة، أو ترك الأطفال والمعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة، كما حذرت من إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، حيث تسود أجواء حارة في مختلف مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً قد تكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويطرأ يوما الخميس والجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتعود الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم في شرق عمان ما بين 36 – 23 درجة مئوية، غرب عمان 34 – 21، المرتفعات الشمالية 31 – 18، مرتفعات الشراة 33 – 19، مناطق البادية 42 – 25، مناطق السهول 36 – 23، الأغوار الشمالية 40 – 28، الأغوار الجنوبية 42 – 30، البحر الميت 41 – 29، وخليج العقبة 40 – 29 درجة مئوية.

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