في خضم حملة إعتقالات مسعورة بالضفة.. العدو يزعم اعتقال منفذيّ عملية الخليل التي أدت أمس لمقتل صهيونية وجرح آخر
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اجتماع بوزارة الصحة اليوم الثلاثاء ينهي الخلاف حول استقبال مرضى التأمين
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