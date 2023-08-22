أول الرقص حنجلة.. مصرف «بريكس» يخطط للإقراض بعملتي جنوب أفريقيا والبرازيل للحد من هيمنة الدولار

في خضم حملة إعتقالات مسعورة بالضفة.. العدو يزعم اعتقال منفذيّ عملية الخليل التي أدت أمس لمقتل صهيونية وجرح آخر
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