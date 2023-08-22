أكثر الأعوام دموية منذ انتفاضة عام 2000.. مصرع 35 إسرائيلياً وإصابة 140 آخرين بعضهم في حالة خطيرة، خلال العام الحالي

قُتل 35 إسرائيليا منذ بداية العام الجاري 2023، في هجمات فلسطينية، ما يجعله أكثر الأعوام دموية منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء: “تقع إسرائيل في خضم موجة إرهاب قاتل أودت بحياة 31 شخصًا في عام 2022 – و35 آخرين حتى الآن في عام 2023”.

وأشارت إلى أنه “باستثناء عام 2006 (165 قتيلا في حرب لبنان الثانية) و2014 (75 قتيلًا في عملية الجرف الصامد “الحرب على غزة”)، فإن عام 2023 هو بالفعل العام الأكثر دموية منذ أيام الانتفاضة الثانية، التي استمرت حوالي ست سنوات وقتل خلالها أكثر من 1000 إسرائيلي”.

ولفتت الصحيفة إلى أن الهجمات هذا العام أدت أيضا إلى إصابة 140 إسرائيليا بعضهم في حالة خطيرة.

وفي المقابل، أسفرت العمليات الإسرائيلية منذ بداية 2023 عن مقتل (استشهاد) 226 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

وتشهد الضفة الغربية توترات متزايدة بشكل غير مسبوق منذ سنوات بين إسرائيل والفلسطينيين. وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء قُتل شاب فلسطيني متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص إسرائيلي في جنين، وذلك غداة مقتل مستوطنة وإصابة آخر برصاص فلسطيني في الخليل.

وتقوم إسرائيل بمداهمات لقرى وبلدات الضفة بحثا عمن تقول إنهم مطلوبون، وهي العمليات التي تتخللها اغتيالات لناشطين، فيما يرد الفلسطينيون بتنفيذ عمليات فردية بإطلاق نار ودهس وطعن ضد قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين.

تخويل نتنياهو وغالانت باستهداف المقاومين و”مرسليهم”

وعل صعيد متصل، خوّل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غلانت، باتخاذ خطوات تستهدف مقاومين فلسطينيين و”مرسليهم”، وفق ما جاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، بعد اجتماع الكابنييت الذي انعقد اليوم الثلاثاء، في جلسة استمرت نحو ثلاث ساعات.

وجاء في البيان أن “الكابينيت اتخذ سلسلة من الخطوات لاستهداف المخربين ومرسليهم، وفوض رئيس الحكومة ووزير الأمن بالتحرك في هذا الشأن”، وشدد البيان على دعم الكابينيت لـ”قادة وجنود الجيش الإسرائيلي وأفراد الأذرع الأمنية في أنشطتهم ضد العناصر الإرهابية من أجل أمن مواطني إسرائيل”.

وكشفت تقارير إسرائيلية عن مشادة بين غالانت ووزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير، عندما حذّر وزير الأمن من تصاعد عنف المستوطنين، وقال: “هناك خطر الاحتكاك (العنف من جانب المستوطنين) وعلينا أن ننتبه لذلك. ذات مرة كان عددهم بالعشرات، اليوم هم بالمئات. وحدث يؤدي إلى حدث”.

وقد رد بن غفير “أشعر أنني في فيلم خيالي. أنتم تتحدثون باستمرار عن خطر الاحتكاك، وخطر الجريمة القومية. هل جننتم؟ بدأت أظن أننا في سويسرا، وهذه هي مشكلتنا الوحيدة. الحديث هنا يدور حول الإرهاب. نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عملية. ما نفعل لمواجهة الإرهاب، وليس التعامل مع هذا الهراء”.

وهاجم بن غفير الجيش الإسرائيلي وقال إن “الجيش لا يقوم بعمله. إنه يهتم بالجنود أكثر من أمن السكان، ورد غالانت بأن “الآلاف من مقاتلي الجيش الإسرائيلي والشاباك قاموا بأنشطة إضافية في الأسابيع الأخيرة، لضمان السفر الآمن لبعض الوزراء وأعضاء الكنيست إلى مواقع بث أهانوا منها قادة هؤلاء المقاتلين أنفسهم”.

يأتي ذلك فيما يتوقع جيش الاحتلال الإسرائيلي حدوث تصعيد في العمليات التي ينفذها فلسطينيون، وخاصة عمليات إطلاق نار، في منطقة الخليل جنوبي الضفة الغربية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم. ويأتي هذا التوقع بعد مقتل مستوطنة في جنوب الخليل، أمس، ومقتل إسرائيليين اثنين في بلدة حوارة، يوم السبت الماضي.