طقس حار اليوم الاثنين وغدا وبعده، وانخفاض الحرارة الخميس

عمان – تكون الأجواء اليوم الاثنين، حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، ومن إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء يومي الثلاثاء والأربعاء حارة في مختلف مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

فيما يطرأ يوم الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 37 – 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 – 20، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 18 وفي مرتفعات الشراة 32 – 17، وفي مناطق البادية 42 – 26، وفي مناطق السهول 37 – 22، وفي الأغوار الشمالية 40 – 28، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 31، وفي البحر الميت 40 – 29، وفي خليج العقبة 40 – 30 درجة مئوية.

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