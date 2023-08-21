بدء تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات اليوم الاثنين

بدأت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتبارا من اليوم الاثنين، باستقبال طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، إن تقديم الطلبات يتم من خلال موقع الوحدة، ويستمر حتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الاثنين 28 الشهر الحالي.

وأضاف الخطيب أن آلية تقديم الطلبات، تكون بدخول الطالب الأردني الحاصل على معدل 65% فأكثر في امتحان شهادة الثانوية العامة إلى موقع الوحدة الإلكتروني وتقديم طلب الالتحاق وتخزين خياراته، بعد دفع رسم تقديم الطلب البالغ قيمته 15 دينارا.

وأوضح أن دفع رسم التقديم يكون عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم (eFAWATEERcom)، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.

وأشار إلى أن هذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة، منها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، والحساب البنكي الشخصي على الإنترنت، وفروع البنوك، وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، ومحلات الصرافة المعتمدة.

ودعا الخطيب الطلبة للتعرف أكثر على آلية تقديم طلب القبول الموحد ولمزيد من التفاصيل والنصائح والإرشادات إلى زيارة موقع وحدة تنسيق القبول الموحد الإلكتروني، من قسم مرحلة البكالوريوس.

وأشار الخطيب إلى أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في كليات الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط ستبدأ اعتباراً من صباح الثلاثاء الموافق 22-8-2023 وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الثلاثاء الموافق 29-8-2023، من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة/ قسم مرحلة الدبلوم المتوسط، حيث يقوم الطالب الأردني (الحاصل على معدل 50% فأكثر فقط) بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وسيجد طلبين للالتحاق:

الأول: طلب الالتحاق في الكليات الجامعية المتوسطة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وكلية الطفيلة التقنية المتوسطة التابعة لجامعة الطفيلة التقنية، وتخصصات الدبلوم المتوسط في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، والمركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية، وأكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية/الموقر، ويتضمن (20) عشرون خياراً، حيث يقوم الطالب بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق والبالغ قيمته (10) عشرة دنانير أردنية بعد تعبئة طلب الالتحاق وذلك باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم (eFAWATEERcom)، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.

الثاني: طلب الالتحاق الخاص بكليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية التابعتين لوزارة الصحة، ويتضمن (10) عشرة خيارات، حيث يقوم الطالب بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق والبالغ قيمته (5) خمسة دنانير أردنية بعد تعبئة طلب الالتحاق، وذلك باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم (eFAWATEERcom)، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.

قبول أكثر من 36 ألف طالب

وأقر مجلس التعليم العالي في وقت سابق، الأعداد التي ستُقبل في البرنامج العادي (التنافسي) لمرحلة البكالوريوس في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية التسع، إضافة إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية للعام الجامعي 2023-2024.

وأقر المجلس أيضاً في بيان “الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي (التنافسي) لمرحلة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع في الجامعات الرسمية، إضافةً إلى عدد آخر من كليات المجتمع الحكومية”.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن “تحديد هذه الأعداد تم بناءً على معايير عدة من أهمها الالتزام التام بالطاقة الاستيعابية لكل تخصص، إضافةً إلى الأخذ بعين الاعتبار العدد الذي تم التنسيب به من مجلس أمناء كل جامعة، والعدد الذي نسبت به هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، التي أخذت بعين الاعتبار معايير الاعتماد الخاص لكل تخصص، وأخيراً قرارات مجلس التعليم العالي التي اتخذها مؤخراً التي نصت على تخفيض الأعداد المقررة للقبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة (50)% استجابةً لنتائج دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات في الخدمة المدنية للعام 2022-2023، والتي أعلنها مؤخراً ديوان الخدمة المدنية”.

إضافةً إلى الاستمرار في تنفيذ الإطار الزمني التدريجي لتخفيض أعداد الطلبة المقبولين في تخصصي (الطب، وطب الأسنان) في الجامعات الأردنية الرسمية، الذي بدأ اعتباراً من بداية العام الجامعي الماضي 2022-2023، وذلك للوصول إلى الحد الأعلى المسموح به لأعداد الطلبة المقبولين وفقاً للطاقة الاستيعابية الخاصة في كل تخصص.

وقد بلغ العدد الذي أقره مجلس التعليم العالي للقبول في مرحلة البكالوريوس 36425 طالباً وطالبة يضاف له العدد المخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، والعدد المخصص لقبول الطلبة حملة الشهادات الثانوية العامة الأجنبية، والعدد المخصص للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وفيما يتعلق بمرحلة الدبلوم المتوسط أقر مجلس التعليم العالي قبول 7085 طالباً وطالبة.

إيقاف قبول 74 تخصص بكالوريوس

وقرر مجلس التعليم العالي في وقت سابق، إيقاف القبول في 74 تخصصا لمرحلة البكالوريوس، و114 تخصصا في مرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي المقبل 2023-2024، وذلك بسبب اكتمال الطاقات الاستيعابية الخاصة لهذه التخصصات.

وبحسب بيان للمجلس، فإن “السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية تسمح للجامعات الرسمية بقبول الطلبة الأردنيين في تخصصات الجامعة في البرنامج الموازي على أن لا تزيد نسبة هؤلاء الطلبة على ما نسبته (30%) من عدد الطلبة المقبولين في البرنامج العادي في كل تخصص” وهو ما أكده مجلس التعليم العالي، إضافةً إلى ما “سيتم قبوله من الطلبة الوافدين في البرنامج الدولي”.