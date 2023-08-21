مصرع يهودية وإصابة يهودي بجراح حرجة في عملية إطلاق نار من مركبة مسرعة بمنطقة الخليل، وإنسحاب المنفذ/ فيديو
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جرينتش+2 12:01
السلطات المصرية تفرج عن “كريم أسعد” المحرر في منصة “متصدقش” بعد يومين من توقيفه، جراء نشر أسرار فضيحة “طائرة زامبيا”
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