مصرع صهيونية وإصابة صهيوني بجراح حرجة في عملية إطلاق نار من مركبة مسرعة بمنطقة الخليل، وإنسحاب المنفذ/ فيديو
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جرينتش+2 07:43
السفيرة الأميركية الجديدة جميلة، ولكن سياسات بلادها قبيحة
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