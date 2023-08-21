السفيرة الأميركية الجديدة جميلة، ولكن سياسات بلادها قبيحة

عمان 21 آب (بترا)- قدمت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعيّنة، يائل لمبرت، نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الاثنين.

وقالت السفيرة المعينّة لمبرت بهذه المناسبة: “يشرفني كثيراً أن أباشر مهامي كسفيرة فوق العادة ومفوّضة للولايات المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية. وأنا أتطلع قدماً إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن”.

ورشّح الرئيس بايدن الدبلوماسية يائل لمبرت، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في الخدمة الخارجية برتبة وزير مستشار، لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأردن في 3 كانون الثاني 2023. وأقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي تعيينها بتاريخ 27 تموز، وأدت اليمين الدستورية لمنصبها كسفيرة أمام نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في 10 آب.

وقبل تولي مهامها الرسمية في الأردن، شغلت السفيرة المعيّنة لمبرت منصب مساعدة وزير الخارجية بالوكالة والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية لمكتب شؤون الشرق الأدنى.

يشار إلى أن السفيرة المعيّنة لمبرت، من مواليد إيثاكا، نيويورك. وهي تحمل درجة البكالوريوس والدراسات العليا من كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون.