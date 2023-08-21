اختطاف شاب واعتقال آخر.. 8 إصابات خلال اقتحام اقوات العدو بلدة بيتا

نابلس – لليوم الثالث على التوالي، تواصل قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، فرض حصار مشدد على قرية عقربا جنوب نابلس.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال العديد من المنازل في القرية.

وتزعم تلك القوات أن منفذ عملية حوارة التي أدت لمقتل مستوطنين يتواجد في تلك القرية.

كماأصيب 8 مواطنين، مساء اليوم الإثنين، جراء مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس.

وبحسب الهلال الأحمرـ، فإن الإصابات نقلت للعلاج وأن إحداها وصفت بالخطيرة بعد أن أصيب بعيار ناري في الرأس.

واقتحمت قوات كبيرة البلدة، وداهمت عدة منازل، وسط مواجهات مع الشبان، قبل أن تنسحب منها بعد نحو 3 ساعات.

فيما ذكرت مصادر إسرائيلية أن تلك القوات اعتقلت شابًا يشتبه بمساعدته لمنفذ عملية بلدة حوارة يوم السبت الماضي.

وقالت مصادر محلية، أن المعتقل هو الطبيب شهيد معلا من سكان البلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين ، شاباً من مخيم جنين على حاجز عسكري.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت الشاب أحمد حويل، أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري، شمال محافظة أريحا والأغوار.