1.7 مليون طالب وطالبة يلتحقون بمدارسهم اليوم الاحد

توجه اليوم الأحد، قرابة مليون و700 ألف طالب وطالبة من مدارس وزارة التربية والتعليم، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والثقافة العسكرية إلى مقاعدهم الدراسية، إيذانا ًببدء العام الدراسي الجديد 2023/2024.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإن هذا العدد من الطلبة موزع على قرابة 4271 مدرسة منها 4062 مدرسة تابعة للوزارة.

وأكدت الوزارة أنها استكملت جميع الإجراءات المتعلقة باستقبال الطلبة من حيث توريد الكتب المدرسية وتوزيع الشعب الصفية والكوادر التعليمية على المدارس.

وسيبدأ دوام الطلبة في المدارس الحكوميَّة، لجميع الفروع من طلبة الفروع الأكاديمية للصفوف من (10 – 12)، بحسب الوزارة، في حين أن طلبة المدارس الخاصة وطلبة الفروع المهنيَّة (BTEC) في المدارس الحكوميَّة يبدأ دوام مدارسهم في 3 أيلول المقبل.

وقال الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، نواف العجارمة إنه وفي إطار التحضيرات للعام الدراسي الجديد سارعت الوزارة إلى استلام 21 مدرسة، وجرى تأثيث هذه المدراس، كما وزع 6 آلاف حاسوب على مدارس مختلفة في المملكة.

وأشار في حديثه، اليوم الأحد إلى وجود خطة لاستكمال تصنيع 20 ألف مقعد خلال الفصل الدراسي الأول.

وفي تصريحات سابقة، قالت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، نجوى قبيلات، إن نسبة توريد الكتب المدرسية للمدارس للعام الدراسي 2023/2024 بلغت 95%، وإن الوزارة ستستكمل توريد جميع الكتب للمراحل الدراسية المختلفة مع نهاية الأسبوع الحالي.

وبلغ عدد الطلبة الذين حصلوا على قبول للانتقال إلى المدارس الحكومية من القطاع الخاص حتى صباح السبت، قرابة 16792 طالبا وطالبة، ومن المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة قرابة 7712 طالبا وطالبة، وستكون الأعداد بشكلها النهائي مع نهاية الأسبوع الثاني من الدوام بعدها سيتوقف عمل انتقال الطلبة في ضوء أسس قبول وانتقال الطلبة للعام الدراسي 2023/2024.

وأعلنت الوزارة أنه بلغ عدد المعلمين الذين جرى تعيينهم حتى الآن 2006 معلمين ومعلمات منهم 766 معلما من حملة دبلوم تأهيل وإعداد المعلمين قبل الخدمة.

وأعلنت الوزارة أنه متوقع خلال هذا الأسبوع تعيين 247 معلما ومعلمة تخصص معلم صف منهم 35 من الذكور، فيما يواصل ديوان الخدمة المدنية إجراء الامتحانات التنافسية لاستكمال تعيين ما تبقى لتعبئة 2700 شاغر مستحدث على تشكيلات عام 2023.