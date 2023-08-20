جيش العدو يشن حملة إقتحامات وإعتقالات وإجراءات تعسفية في محافظة نابلس، فجر اليوم الاحد، بحثاً عن منفذ عملية حوارة
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1.7 مليون طالب وطالبة يلتحقون بمدارسهم اليوم الاحد
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