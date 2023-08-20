وزارة الصناعة تدرس قرار نقابة الأطباء وقف المعالجات الطبية للمؤمنين

صرح المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إن الوزارة تدرس حاليا قرار نقابة الأطباء، بشأن وقف المعالجات الطبية للمؤمنين من خلال شركات التأمين.

وأضاف البرماوي، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الوزارة تدرس القرار، فيما إذا كان مخالفا لقانون المنافسة، لا سيما المادة (20/جـ) منه التي تحظر على أية جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة أي مهنة أو رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية أو التجارية إصدار أي قرار أو رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي الى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها خلافا لأحكام القانون.

وقال البرماوي، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق أحكام قانون المنافسة والتشريعات ذات العلاقة.

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